REVIVEZ - PSG-Nîmes (3-0) : Paris commence la saison tambour battant

NEYMAR





Ce sera sans lui. Le directeur sportif du PSG Leonardo a mis fin samedi à un énième chapitre du feuilleton Neymar en confirmant l'absence du Brésilien sur le terrain, un nouveau signe dans le sens du départ de la pépite.





"On va gérer ces moments-là. C'est important de définir un futur pour tout le monde. On veut bien démarrer la saison, et rester concentré sur le match", a déclaré le dirigeant brésilien.