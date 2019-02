REVIVEZ - PSG-Nîmes (3-0) : sans forcer, Paris croque les Crocodiles

Une nouvelle fois, le Paris Saint-Germain a fait le travail au Parc des Princes, en empochant son 14e succès en autant de rencontres à domicile en Ligue 1. Les hommes de Thomas Tuchel étaient opposés à Nîmes, dixième du classement, qui restait sur trois matchs sans défaite, dont deux victoires consécutives face à Dijon (2-0) et Nantes (4-2).





Si les Crocodiles ont longtemps lutté dans les duels et la combativité, ils ont plié une première fois avant la mi-temps, sur un but magnifique de Christopher Nkunku, parfaitement servi dans la surface par Verratti (40'). En deuxième période, les Parisiens vont hausser le rythme et littéralement étouffer leurs adversaires, avec une possession de balle de 68% et de nombreuses occasions d'aggraver le score.