À la peine durant le premier acte, Tuchel, le coach du PSG, a bien réagi en replaçant Draxler et Di Maria dans l'axe. Les deux hommes ont ensuite fait la différence et fait craquer une défense rennaise qui a alors multiplié les erreurs. Plus qu'il n'en faut, en tout cas, pour permettre aux Parisiens d'asseoir pour de bon leur domination. Ces derniers montrent, du reste, qu'ils savent jouer au foot sans Neymar et Verratti. Mais attendons tout de même le déplacement à Lyon, le week-end prochain, pour en être certains.