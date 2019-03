REVIVEZ - Real-Barça (0-1) : bis repetita pour le Barça, qui s'impose en terre madrilène

90+4'. C'EST FINI !!! Comme en milieu de semaine (3-0), le FC Barcelone s'impose une nouvelle fois sur la pelouse du Real Madrid ce samedi soir, mais cette fois-ci sur la plus petite des marges (1-0). La lumière est venue du milieu de terrain croate Ivan Rakitic, sur un piqué astucieux à la 25e minute de jeu. Malgré plusieurs opportunités, le Real Madrid n'a pas su inquiéter la défense barcelonaise, et notamment Clément Lenglet et Gerard Piqué, auteurs d'un match plein. Au classement, le FCB a 10 points d'avance sur l'Atlético de Madrid et 12 sur le Real, qui voit ses rêves de titre s'envoler.