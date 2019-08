REVIVEZ - Rennes-PSG (2-1) : douche froide pour les Parisiens

90+4'. C'EST FINI !!!! Le Stade Rennais fait chuter le PSG dès la deuxième journée de championnat grâce à des réalisations de Niang et Del Castillo mais surtout un impact physique et une maîtrise tactique impressionnante. Très peu inspiré ce soir, le PSG paye de trop nombreuses erreurs de transmission et un déchet technique colossal. Il s'agit de la cinquième défaite du club parisien sur ses dix derniers matchs de Ligue 1. Au classement, Rennes rejoint Nice et Lyon sur le podium alors que Paris est à la huitième place.