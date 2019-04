REVIVEZ - Rennes-PSG (2-2, 6 tirs au but à 5) : les Rouge et Noir remportent la Coupe de France !

EXPLOIT - Après 48 ans de disette et deux finales perdues, le Stade Rennais a enfin vaincu sa malédiction, en remportant la finale de la Coupe de France, samedi 27 avril, contre le PSG de Neymar et Mbappé. Alors qu'elles n'avaient pas réussi à se départager au bout du temps additionnel et des prolongations, les deux équipes s'en sont remis aux tirs au but, réglés par les Bretons.