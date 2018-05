REVIVEZ - L'OL en Ligue des champions, Toulouse barragiste... la Ligue 1 a rendu son verdict

Sur ce final de folie, nous fermons ce direct. Après cette belle saison de Ligue 1, place maintenant à la finale de la Ligue des champions (entre le Real Madrid et Liverpool) à venir mercredi, et surtout à la Coupe du monde, que LCI vous fera suivre au plus près. Merci pour votre présence. Belle fin de soirée à toutes et à tous. Et à très vite !