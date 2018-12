Dans la douleur, les Lyonnais ont arraché leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à un match nul à l'extérieur face au Shakhtar Donetsk (1-1). Dans des conditions apocalyptiques, avec une pluie intense de flocons de neige, les hommes de Bruno Genesio ont souffert et craqué dans un premier temps, avec un but rapidement inscrit par le Shakhtar Donetsk.





A la 22e minute de jeu, excellemment servi par Ismaily, Moraes trompe très facilement Lopes d'un plat du pied gauche pour envoyer provisoirement son équipe en huitièmes de C1 et l'OL en Europa League. Dominateurs dans le jeu et multipliant les occasions ratées notamment par Memphis et Traoré, rien ne semblait sourire aux Lyonnais. Mais c'était sans compter sur le capitaine lyonnais Nabil Fekir qui, à l'heure de jeu, va égaliser pour le club présidé par Jean-Michel Aulas, bien décalé par Memphis, beaucoup plus inspiré en seconde période que dans le premier acte.