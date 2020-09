Suède-France (0-1) : laborieusement, les Bleus réussissent leur rentrée

Dans cette reprise contrariée par l'épidémie du Covid, le manque d'automatismes, de rythme pour certains et de repères entre tous ces joueurs qui ne s'étaient plus vus depuis dix mois, a été perceptible. La victoire permet de boucler ces 90 minutes avec le soulagement d'être dans les clous avant la réception mardi au Stade de France, des Croates, battus par les Portugais.

Avec Adrien Rabiot, de retour en sélection après plus de deux ans d'absence, et malgré un penalty manqué par Antoine Griezmann dans le temps additionnel, les champions du monde ont assuré l'essentiel pour se placer en tête de leur groupe à égalité de points avec le Portugal.

L'épidémie est passée par l'équipe de France : après Paul Pogba, forfait juste avant l'annonce de la liste, le jeune milieu lyonnais Houssem Aouar a dû renoncer à sa première convocation à Clairefontaine, également après un test positif au nouveau coronavirus. Et enfin, jeudi, Steve Mandanda a du, à son tour et après avoir déjà été contrôlé positif une première fois avec l'OM, quitter le groupe...

Les joueurs font leur entrée à la Friends Arena de Solna. On commence avec les hymnes. Lors de leur dernière visite dans ce stade, les Bleus s'étaient inclinés 1 à 2 en qualif à la Coupe du monde, en juin 2017. Les Toulousains Durmaz et Toivonen avaient permis aux Suédois de rejoindre la France en tête du groupe A...

Les Bleus ont la maîtrise du ballon, les Suédois sont bien regroupés, mais on sent qu'il y a de la place.

On sent bien que dix mois ont passé depuis le dernier match de nos champions du monde en titre. Le travail est poussif, le rythme pas vraiment là, tout comme les automatismes avec ce 3-5-2. Les Suédois, costauds, ne les aident pas.

Kylian Mbappé part du côté gauche, repique, dribble un défenseur, bénéficie d'un contre favorable pour passer entre deux adversaires et parvient du gauche à glisser le ballon entre le poteau et la main droite d'Olsen !

L'équipe de France mène 1-0 à la pause, et c'est un petit soulagement. Kylian Mbappé, chanceux, a permis d'ouvrir le score dans une rencontre poussive et qui voit les Bleus souvent se heurter à un bloc suédois bien en place.

Entre le Portugal (sans Cristiano Ronaldo forfait) et la Croatie (notre adversaire de mardi), ce sont les hommes de Fernando Santos qui mènent un but à rien à Porto, grâce à un bijou de Joao Cancelo.

Les Bleus reprennent du poil de la bête. On sent un peu plus d'envie... mais l'envie, ça ne suffit pas. La reprise de Presnel Kimpembe, suite à un centre de Kylian Mbappé, ne donne rien. Il faut dire que les Scandinaves sont bien en place. L'attaquant parisien tente bien d'animer le secteur, mais c'est laborieux !

Dans les arrêts de jeu, Lindelöf déséquilibre Anthony Martial qui partait au but. Griezmann manque le cadre !!!! Et donc l'occasion d'enfoncer le clou.

C'est fini à Solna. Les Bleus n'ont pas été étincelants, et pour cause, ils ne s'étaient pas revus depuis dix mois. Face à de solides Suédois, dans un stade à huis clos, il leur a fallu de la patience, un Lloris impeccable et un Mbappé en jambes pour se sortir d'un déplacement qui aurait pu se transformer en traquenard. Après ce premier match "post-Covid", c'est avec la satisfaction du travail pas trop mal fait qu'ils vont pouvoir préparer la réception de la Croatie, mardi au Stade de France. Des retrouvailles qui rappellent le bon vieux temps de la Coupe du monde... même si les Vatreni ont été étrillés 4 à 1 par le Portugal sans Ronaldo.

"On doit s'adapter, le contexte est pesant et contraignant, mais on n'a pas d'autre solution", a jugé, fataliste, le sélectionneur Didier Deschamps, dont l'équipe n'a pas été épargnée par le Covid-19, avec les forfait de Paul Pogba, Houssem Aouar et Steve Mandanda, testés positifs.

Près de 3.000 km séparent Tirana et Solna. Pour les Bleus, c'est une éternité qui s'est écoulée entre leur dernier match, dans la capitale albanaise (une victoire 0-2), le 17 novembre 2019, et la reprise dans le stade du nord de Stockholm, vide de spectateurs en ces temps de crise sanitaire, ce samedi 5 septembre 2020, en Ligue des nations.

Plus largement, le coach de l'équipe de France doit aussi composer avec des états de forme disparates, entre les internationaux qui ont repris en club, et ceux qui attendent de lancer leur saison. C'est notamment le cas d'Olivier Giroud qui, après avoir été au charbon de juin à août avec Chelsea, se trouve à présent en phase de reprise. Idem pour le capitaine Hugo Lloris, qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel cette saison avec Tottenham. "On connaît les circonstances, mais on est tous contents de retrouver l'équipe nationale après une période délicate", a cependant tempéré le gardien de but.