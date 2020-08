Ligue des champions : le PSG renverse l'Atalanta et s'offre une demi-finale pour ses 50 ans

Les joueurs de Thomas Tuchel ont longtemps butté sur les buts de Sportiello. Il a fallu attendre la 90 ème minute et un but de Marquinhos pour égaliser. Quelques secondes plus tard, un but de Choupo-Moting est venu libérer le banc parisien. Le PSG affrontera Leipzig ou l'Atlético Madrid mardi 18 août en demi-finale de ce tournoi au format raccourci disputé à huis clos.

