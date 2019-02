Le PSG peut "rêver plus grand". S'il a dû composer avec les blessures de Neymar, Edinson Cavani et dans une moindre mesure Thomas Meunier ce mardi soir, le club de la capitale a pris pleinement la mesure de l'événement à Old Trafford en réalisant une performance de très haut niveau face à Manchester United.





Après une première période fermée où les deux équipes semblaient s'observer, les hommes de Thomas Tuchel ont pris l'avantage grâce à son "Titi" parisien Presnel Kimpembe, parfaitement placé au second poteau sur un corner d'Angel di Maria, pour catapulter le cuir au fond des filets de De Gea (53'). Moins de dix minutes plus tard, c'est au tour de Kylian Mbappé, autre champion du monde tricolore et attendu comme l'arme numéro une du PSG ce soir, de frapper un grand coup en inscrivant le but du break, sur une belle contre-attaque menée par Bernat et Di Maria (60').