La campagne européenne des Bleus est lancée. Les hommes de Didier Deschamps se sont logiquement imposés ce vendredi soir à Chișinău face à la Moldavie (1-4), pour leur premier match des qualifications en vue de l'Euro 2020.





Sans forcer, l'Equipe de France a rapidement pris le contrôle du jeu avant qu'Antoine Griezmann ne vienne marquer le premier but (24e minute). Il sera rapidement suivi de Raphaël Varane (26e minute) pour Olivier Giroud. En inscrivant son 34ème but en sélection, ce dernier devient le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus (ex aequo avec Trezeguet) derrière Thierry Henry (51) et Michel Platini (41).





La sélection française déroule sans difficulté au cours de la seconde période, mais sans s'offrir d'occasions franches. Il faudra attendre la 87e minute pour que Kylian Mbappé s'offre un but après un face à face facile face au goal moldave. Sa joie sera de courte durée : deux minutes plus tard, Vladimir Ambros profite d'un ballon repoussé par le poteau pour trouver les filets de Lloris.





Face à une équipe de très faible niveau (170e nation au classement Fifa, classée entre les îles Fidji et Sainte-Lucie), le sélectionneur français a aligné tous les finalistes du Mondial russe, avec une seule exception au poste d'arrière gauche. En l'absence de Lucas Hernandez, blessé, et de Lucas Digne, touché à une cuisse jeudi à l'entraînement, la place est revenue à un revenant, Layvin Kurzawa. Prochaine étape pour les Bleus ? Lundi soir, face à l'Islande, au stade de France.