"Rien ne permet de donner match perdu à Ajaccio", tranche la LFP, qui suspend tout de même le stade du club corse

Le match, reporté de vendredi à dimanche après le caillassage du bus des Havrais, accueillis à coups de "Français de merde" et "sales arabes" lancés par la foule, a été marqué par des échauffourées entre joueurs et un envahissement du terrain en fin de partie. Ce mardi, le président de l'AC Ajaccio, Léon Luciani, a annoncé son intention de porter plainte contre son homologue havrais, Vincent Volpe, qui a assure avoir été frappé d'un coup de pied en tribune présidentielle, dimanche en Corse. Peu de chance que la sanction qui frappe désormais le club corse suffise à calmer tout ce petit monde. Le Havre, du reste, "poursuit son combat et fait appel" de la décision, a fait savoir le club normand, tandis que le procureur de la République d'Ajaccio a, de son côté, ouvert plusieurs enquêtes, notamment pour injures à caractère raciste et violences en réunion.