Ronaldinho raconte son passage en prison : "Je n'aurais jamais imaginé une telle situation"

Il aura passé plus d'un mois derrière les barreaux. Placé en détention provisoire avec son frère au Paraguay, pour l'usage présumé d'un faux passeport et une possible participation à une affaire de blanchiment d'argent, Ronaldinho a été libéré sous caution le 7 avril dernier. Il est depuis assigné à résidence à l'hôtel Palmagora, situé dans le centre historique d'Asunción. C'est là dans un salon du bâtiment époque 1900, placé sous étroite surveillance, que le Ballon d'Or 2005 est sorti du silence depuis le début de ses déboires judiciaires. L'occasion de raconter comment il a vécu son passage par la case "prison".

Arrivé dans la capitale paraguayenne le 4 mars, pour faire la promotion d'un livre et participer à une opération de bienfaisance, l'ancien joueur du PSG et du Barça a été arrêté deux jours plus tard, accusé d'être en possession d'un passeport falsifié. "Nous avons été totalement surpris d'apprendre que les documents n'étaient pas légaux. Depuis, notre intention a toujours été de collaborer avec la justice pour clarifier les choses", assure "Ronnie" ce lundi 27 avril dans le quotidien local ABC Color. "Depuis le premier jour, nous avons tout expliqué, et répondu à tout ce que la justice nous demandait pour faciliter son travail."