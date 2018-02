"Ronaldo 2 Neymar 0" : la presse européenne n'a d'yeux que pour Ronaldo, après la victoire du Real sur le PSG

Elle est dithyrambique. Après le succès probant du Real Madrd (3-1,) obtenu ce mercredi au stade Santiago Bernabeu contre le PSG en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, la presse espagnole a salué la performance de Cristano Ronaldo., auteur d'un doublé.





Dans son édition de ce jeudi, Marca reprend le fameux "Siiiiiiiuuuu !!!" une sorte de cri pétri de rage et de motivation qu'il avait inauguré sur une remise de Ballon d'Or (en 2014). Le quotidien espagnol souligne aussi les choix tactiques payants de Zinedine Zidane, et notamment l'entrée intéressante de Marco Asensio en lieu et place de Karim Benzema, peu à son aise cette saison.