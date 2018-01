"S'ils disent que je suis bon…" : Usain Bolt testé en mars prochain au Borussia Dortmund

A noter qu'après l’Allemagne, ce supporter invétéré des Red Devils a un objectif ultime : rejoindre Manchester United. Et à en croire ses dires, il a déjà préparé le terrain : "J'ai parlé avec Alex Ferguson (coach du club de 1986 à 2013, ndlr) et je lui ai demandé de glisser un mot favorable pour moi. Il m'a dit que si je suis en forme et prêt, il verrait ce qu'il peut faire pour moi", explique-t-il au Sunday Express.





Usain Bolt confie par ailleurs avoir abordé le sujet avec Paul Pogba, le milieu français de MU. Rien d’étonnant puisque les deux hommes sont très proches. Ils avaient notamment accueilli la nouvelle année ensemble le soir de la Saint-Sylvestre.