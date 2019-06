Saint-Etienne : un match amical de football entre retraitées françaises et sud-africaines

A Saint-Etienne, les "mamies foot" ont mis leurs crampons pour une rencontre amicale de football. Et la doyenne est une Française âgée de 84 ans. Face aux grands-mères sud-africaines, ces mamies françaises ont tout donné pendant les 40 minutes de match, que ce soit sur ou hors du terrain. Peu importe le score final, l'essentiel est de jouer et de s'amuser.



