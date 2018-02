Temps de jeu, buts inscrits … Qui sont ces joueurs "trop payés" en Ligue 1 ?

Le premier concerné, et non des moindres, est Hatem Ben Arfa. Blacklisté par le staff du Paris Saint-Germain et son entraîneur Unai Emery, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais n’apparaît plus du tout dans le groupe du club de la capitale malgré un salaire qui ferait saliver un grand nombre de cadres de Ligue 1.





L’ex-prodige de l’INF Clairefontaine, passé par Newcastle ou encore Hull City, émarge à près de 500.000 euros par mois, quand des joueurs comme Florian Thauvin, taulier de l’Olympique de Marseille, et Nabil Fekir, qui porte l’Olympique Lyonnais sur ses épaules, touchent respectivement 410.000 et 300.000 euros par mois. Depuis le début de son aventure parisienne, "HBA" a disputé 32 rencontres toutes compétitions confondues, soit environ 312.500 euros le match joué !