Salut militaire turc : l'UEFA a-t-elle déjà sanctionné des équipes pour ce type de motif ?

PRÉCÉDENTS - Lundi soir face à la France (1-1), les joueurs de la sélection turque, trois jours après l'avoir fait face à l'Albanie, ont de nouveau effectué un salut militaire durant la rencontre, notamment lors du but égalisateur de Kaan Ayhan. Un geste qui n'a pas plu aux instances du football, déjà confrontées à des faits similaires par le passé.

"Merci à la FFF et aux forces de l’ordre pour leur travail afin d’assurer le bon déroulement du match, écrit-elle d'abord pour souligner la bonne tenue du match et des supporters. Les joueurs turcs ont gâché ces efforts en réalisant un salut militaire, contraire à l’esprit sportif. Je demande à l'UEFA une sanction exemplaire" a ainsi écrit la ministre sur Twitter, interpellant l'instance qui gouverne le football européenne. Par le passé, le football a déjà été confronté à des gestes suscitant de fortes tensions politiques. Quelles sanctions avaient été adoptées ?

L’exemple le plus marquant et le plus récent remonte au Mondial 2018 en Russie, lors de la rencontre Serbie-Suisse (1-2). Tous les deux buteurs côté helvète, les milieux de terrain Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ravivent les souvenirs de la guerre de l’ex-Yougoslavie, en mimant l’aigle à deux têtes du drapeau albanais, leur pays d’origine, devant les supporters serbes. Un geste en soutien au Kosovo, dont l’indépendance, proclamée en 2008, n’a jamais été reconnue par la Serbie.

Après avoir ouvert des procédures disciplinaires visant les deux joueurs, la FIFA avait choisi de sanctionner financièrement Xhaka et Shaqiri, avec une amende d’environ 8 500 euros, et Lichtsteiner d’une amende de 4 500 euros pour les avoir imité. Alors qu’une suspension était attendue par bon nombre d’observateurs pour les deux joueurs, l’instance mondiale du football avait décidé de les blanchir, leur permettant de jouer le reste de la compétition.