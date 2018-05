Salzbourg-Marseille : comment Rudi Garcia a remis un OM en crise dans le droit chemin

"Quand t’as deux mecs comme ça au mitard (sic), on est aidés défensivement, a confirmé Adil Rami. En début de saison, on était un peu esseulés. On se prenait des vagues, c’était dur physiquement et mentalement, il fallait assurer les coups à chaque fois. Quand tu tombes sur des jeunes qui vont à 2000 à l'heure et qui te prennent en un-contre-un sur des contres, ce n’est pas facile. Ces deux piliers au milieu de terrain nous permettent de récupérer physiquement, d’être plus sûrs dans les duels et sereins. On n’arrivait pas trop à mettre la manière. Il fallait commencer par être plus défensifs. On l’a fait. Et maintenant, avec plus de confiance, on arrive à dérouler plus de jeu." CQFD.