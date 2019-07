Scènes de liesses et débordements en France après Algérie-Côte d'Ivoire à la CAN

"One two three, viva l’Algérie !!". Dès la fin du match, à 21 heures, des drapeaux algériens ont fleuri sur les Champs-Elysées à Paris, ou sur le Vieux Port à Marseille dans le brouhaha des klaxons, des pétards et des chants. L’équipe algérienne a accédé à la demi-finale de la CAN après une victoire in extremis soldée par des tirs au but face à la Côte d'Ivoire (4-3).





Mais la fête a été ternie sur les Champs Elysées peu avant minuit. Alors que des milliers de supporters célébraient la victoire des Fennecs, deux magasins situés à proximité de la célèbre avenue parisienne ont été pillés par plusieurs dizaines de personnes.