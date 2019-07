Diffusion de la CAN 2019 à l'Institut du monde arabe : "On voit presque ça comme une mission de service public"

A chaque matchs, les places partent comme des petits pains. Et la ferveur est grande. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), l'institut du Monde Arabe (IMA), à Paris, diffuse gratuitement toutes les rencontres et accueille les nombreux supporters venus soutenir leur équipe. Alors que la sécurité a été renforcée dans plusieurs villes pour éviter les débordements en vu de la finale de ce vendredi soir entre le Sénégal et l'Algérie, et que 282 interpellations ont été dénombrés dimanche dernier lors de la qualification des Fennecs, l'IMA semble, lui, bien étranger à ces débordements.





Romain Pigenel, directeur stratégie et des relations extérieures de l'institut, nous raconte la genèse de projet qui rencontre un large succès.