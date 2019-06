Sidonie, la maman de Viviane Asseyi, un véritable rayon de soleil pour les Bleues

C'est une supportrice pas comme les autres. Sidonie Asseyi, mère de l'attaquante des Bleues, ne passe jamais inaperçue. À chaque match de sa fille, Viviane Asseyi, elle met une ambiance de folie dans les tribunes et ne cache pas sa fierté. D'ailleurs, elle s'est particulièrement engagée depuis 20 ans dans la réussite sportive de sa fille unique. "C'est comme une récompense pour elle", affirme cette dernière.



