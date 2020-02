Matchs truqués : un ex-joueur de National condamné pour corruption sportive

Matar Fall, 37 ans, a été condamné pour avoir contribué à faire perdre son équipe lors d'un match de National (3e division) au bénéfice de parieurs toujours inconnus, en 2014. Le second joueur poursuivi a vu, quant à lui, son procès être renvoyé. La Fédération française de football (FFF) qui s'était porté partie civile, a obtenu un euro symbolique et 3.500 euros de frais de justice. Ils étaient deux à être poursuivis : Matar Fall, 37 ans et Dominique Jean-Zéphirin.

Le tribunal correctionnel a condamné Matar Fall à un an de prison avec sursis, 10.000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer dans le sport pendant cinq ans pour "corruption passive en vue d'altérer le résultat de paris sportifs" et "association de malfaiteurs". L'homme qui joue désormais en National, dans le club de Toulon et qui avait été suspendu par la FFF en raison de cette affaire, n'était ni présent, ni représenté. Cette décision est amoindrie par rapport aux réquisitions du parquet national financier qui avait requis huit mois avec sursis, 20.000 euros d'amende et dix ans d'interdiction professionnelle. "C'est une première d'avoir devant votre juridiction ce portrait d'une petite partie du foot livré au milieu de la criminalité", a commenté le procureur.

Dans sa plaidoirie, l'avocat de la FFF, Benjamin Peyrelevade a indiqué qu'aux yeux de la Fédération "Matar Fall est un suiveur" et Dominique Jean-Zéphirin "l'instigateur". Matar Fall devra aussi payer 3.000 euros de dommages et intérêts à son ancien club. Pour le cas de Dominique Jean-Zéphirin, ancien gardien de but de Fréjus reconverti dans la télé-réalité à Los Angeles, le tribunal a accepté la demande de renvoi formulée par sa nouvelle avocate. Il sera donc jugé, le 29 avril prochain.