Comment Marcelo Bielsa a rendu fou le foot anglais avec une affaire d’espionnage

"Les échos que nous avons ici, c’est qu’il va démissionner." Il est un plus de 17h, ce mercredi 16 janvier 2019. Les plus grands reporters sportifs du Royaume sont descendus de leur train et ont filé se réunir au centre d’entraînement de Leeds United, actuel leader du Championship (D2 anglaise). Fébriles, ils tentent d’anticiper ce qui va leur être annoncé à 18h, lors de la conférence de presse de Marcelo Bielsa, annoncée un peu plus tôt dans l’urgence, et tweetent alors ce qu’ils peuvent...