Stéphanie Frappart va devenir la première femme à arbitrer un match de Ligue 1

Avant elle, une autre figure Nelly Viennot avait montré la voie, mais plutôt le long de la ligne de touche où elle a arbitré en Ligue 1 pendant dix ans. Âgée de 35 ans, Frappart officie elle depuis 2014 en Ligue 2, où elle est la seule femme à occuper la fonction d'arbitre principale. "Déjà, arriver à ce niveau-là (en Ligue 2, ndlr), ce n'est pas donné à tout le monde. Je suis dans les 40 meilleurs arbitres français et dans les 27 arbitres mondiales chez les filles", déclarait l'intéressée début avril. "Après, l'accession à la Ligue 1, un peu comme la Ligue 2, je le vois plus par une reconnaissance de mes compétences. Je ne veux pas qu'on me mette en haut de l'affiche ou en Ligue 1 parce que je suis une femme. Ce n'est pas à moi de vous dire que j'ai le niveau. On est une vingtaine d'arbitres donc forcément, moi je vais vous dire que j'ai le niveau mais est-ce que l'autre n'est pas meilleur que moi... Ça viendra".





Après quatre saisons et demie aux portes de l'élite masculine, la pionnière a su se faire respecter sur les terrains de football. Après avoir promené son sifflet en D1 féminine, en Ligue 2 et dans les plus grandes compétitions internationales (Coupe du monde 2015, JO de Rio 2016 et Euro 2017), Stéphanie Frappart s'apprête à briser un nouveau plafond de verre.