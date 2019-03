Super Victor connaît son successeur : la mascotte de l'Euro 2020 s'appelle Skillzy

Bye-bye Super Victor, bonjour Skillzy. La mascotte officielle du championnat d'Europe de football 2020 a été dévoilée dimanche soir à Amsterdam. Accompagné par Liv Cooke et Tobias Becs, deux des plus grands freestyleurs au monde, Skillzy (son nom vient de l'anglais "skills", qui signifie compétences ou aptitudes, ndlr) a réalisé quelques jongles devant 55.000 personnes en lever de rideau du match comptant pour les éliminatoires à l'Euro 2020 entre les Pays-Bas et l'Allemagne (2-3).





Comme son prédécesseur, il s'agit d'un petit garçon fictif aux grands yeux. Skillzy, inspiré "de la culture du freestyle, du street football et du panna", a toutefois troqué le maillot et la cape rouge pour un pull à capuche bleu avec le logo de la compétition.