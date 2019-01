Supercoupe d'Italie : les supportrices non accompagnées interdites de stade en Arabie saoudite, la polémique gronde

Non, vous ne rêvez pas. Nous sommes bien en 2019. Après avoir fait escale à Pékin et Doha à plusieurs reprises, la Lega, l'équivalent de la Ligue de football professionnel en Italie, a dévoilé mercredi 2 janvier les conditions de vente des billets pour la finale de la Supercoupe d'Italie, entre la Juventus Turin et le Milan AC, prévue le 16 janvier à Djeddah, en Arabie saoudite. Il est clairement stipulé que les supportrices seules ne pourront assister au match en raison de la législation saoudienne. La majorité des 60.000 places du King Abdullah City Stadium leur seront interdites d'accès, sans la présence d'un homme.





Ainsi, à l'exception des loges VIP, destinées aux classes les plus aisées, et des tribunes spécifiques pour les "familles", situées - bien entendu - tout en haut du stade, les autres secteurs seront alloués aux "célibataires", c'est-à-dire aux hommes. Pour la faire courte, les tifose sont face à un dilemme : soit elles sont accompagnées, soit elles renoncent à se rendre à Djeddah.