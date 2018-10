Bientôt papa pour la deuxième fois, Griezmann annonce le sexe de son enfant de manière originale

Un lâcher de ballons bleus pour fêter l'arrivée d'un petit "Grizi". Déjà papa de Mia, née en 2016, Antoine Griezmann et son épouse, Erika Choperena, vont bientôt accueillir un garçon, comme ils l'ont annoncé ce samedi 6 octobre sur les réseaux sociaux. "À très vite petit prince", a écrit le champion du monde 2018 sur Twitter et Instagram. Pour partager la nouvelle avec ses milliers de followers, l'attaquant des Bleus a diffusé une vidéo le mettant en scène avec sa famille.





Dans le clip en question, des points d'interrogation rose et bleu, symbolisant le sexe du futur enfant, sont installés de part et d'autre d'une caisse dans le jardin de la villa familiale, dans la banlieue nord-ouest de Madrid. Face à la cible, Griezmann tire dans un ballon de foot. Lorsqu'il touche, un mécanisme s'active et libère une dizaine de ballons bleus gonflés à l'hélium. Il lève alors les bras au ciel avant d'être enlacé par sa compagne, qui tient leur fille aînée dans les bras.