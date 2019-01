"Sur les cinq prochaines années tu dois gagner trois Ballons d’Or, et Kylian deux" : l'objectif ambitieux fixé par Gianluigi Buffon à Neymar

Avant d'évoquer le cas Neymar : "Ney', il a une technique, un talent, une classe que je n’ai probablement jamais vues. Pourtant, j’ai eu la chance de jouer avec des joueurs comme Roberto Baggio, Del Piero, Totti ou Pirlo... Lui, il a un rôle différent et à chaque fois, il réussit des choses incroyables. Je lui dis souvent : 'Neymar c’est quand même fou qu’à 26 ans tu n’aies jamais gagné le Ballon d’Or. Tu ne dois pas attendre que Ronaldo et Messi s’arrêtent car tu es déjà aussi fort qu’eux."





Pour conclure, le gardien aujourd'hui âgé de 40 ans a fixé un objectif à la superstar brésilienne : "Tu dois te mettre en tête que sur les cinq prochaines années tu dois gagner trois Ballons d’Or, et Kylian deux." Reste à savoir si Kylian Mbappé ne va pas griller la priorité à son coéquipier en club, lui qui a réalisé une première partie de saison de haute volée, avec 13 buts et 6 passes décisives en Ligue 1, et 3 réalisations et 4 offrandes en Champions League.