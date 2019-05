"T’es qui pour me parler ?" : le torchon brûle entre Neymar et plusieurs de ses coéquipiers du PSG

Pour mémoire, ce malaise est apparu au grand jour le samedi 27 avril quand, dans la foulée de la finale de Coupe de France perdue contre Rennes (2-2, 6-5 aux tirs au but), Neymar a publiquement déclaré ceci : "On doit être plus hommes sur le terrain. Sur ce que j’ai pu voir sur pas mal de matchs, il manque un peu plus d’écoute. Il faudrait un peu plus écouter les joueurs expérimentés, et les respecter, si on veut être une équipe qui grandit. C’est ce que je faisais quand j’étais jeune, j’essayais d’apprendre des anciens. Les jeunes ici, ils sont un peu perdus, ils n’écoutent pas. Les anciens donnent des conseils mais ils répondent. Le coach donne des consignes mais ils répondent. Une équipe ne va pas loin comme ça." Ambiance...