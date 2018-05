"Take the L" : d'où vient cette célébration de but utilisée par Antoine Griezmann ?

Depuis plusieurs semaines, une curieuse danse a fait son apparition sur les terrains de baseball, de football américain et de football. Une danse popularisée notamment par un certain Antoine Griezmann, auteur d'un nouveau doublé face à l'OM en finale de la Ligue Europa mercredi (3-0). Après sa célébration inspirée du rappeur Drake agitant ses deux mains mimant un téléphone, l'attaquant de l'Atlético de Madrid a succombé à un nouveau mouvement bien connu des enfants et adolescents. Son nom ? "Take The L".