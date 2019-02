Tensions au PSG, rancœur à l’OM, panique à Monaco... Le bilan du mercato d’hiver 2019

Les supporters marseillais qui comptaient sur le mercato pour voir leur club se renforcer et sortir de la crise sportive sévère qui l’agite, en auront pour leur frais : le seul Mario Balotelli est arrivé (libre de tout contrat), et Kostas Mitroglou s’en est allé, prêté pour 18 mois à Galatasaray. Derrière cet immobilisme, causé par des finances plombées cet été (66 millions d’euros dépensés) et le manque d’attractivité du club dans cette situation, beaucoup de crispation, exprimée en partie jeudi par l’entraîneur, Rudi Garcia, alors interrogé sur le départ de l’attaquant grec : "On a besoin de joueurs qui mouillent le maillot, Kostas ne défend pas beaucoup, ne court pas beaucoup." Alors que Mario Balotelli... Un manque d’élégance et une pique publique, après avoir faussement défendu Mitroglou bec et ongles ces derniers mois, que son vestiaire saura apprécier à sa juste valeur.