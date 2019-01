"2ème étoile" : les cinq moments à retenir du documentaire événement sur l'épopée russe des Bleus

Ekaterinbourg, le 21 juin 2018. Après un premier match remporté face à l’Australie le 16 juin sur le score de 2-1, les Bleus s’avancent, ambitieux et motivés, pour affronter le Pérou, dans un stade acquis à la cause des Sud-Américains. "Cela va en surprendre plus d’un, mais le match contre le Pérou nous a rendus fort. Ce match-là était un match très difficile, on s’est retrouvés dans un stade, on avait l’impression d’être au Pérou. (…) Avant le match, on s’est dit que c’était le match où il fallait montrer qu’on était une équipe et qu’on faisait les efforts les uns pour les autres. C’est exactement ce qu’il s’est passé", explique Blaise Matuidi.





Au terme d’un match âpre, équilibré et tendu, c’est finalement le jeune prodige Kylian Mbappé qui va donner la victoire et la qualification pour les huitièmes, sur une frappe contrée de Giroud, bien décalé par Paul Pogba (34’). "Ce qui a été intéressant, c’est qu’au niveau tactique, stratégie, c’est le système de jeu (ndlr : utilisé face au Pérou) qui va nous amener jusqu’au bout. Et c’est ce jour-là que Didier a réussi à le mettre en place", déclare l’adjoint de Deschamps, Guy Stéphan.