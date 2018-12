Tirage au sort, dates des matchs, adversaires potentiels... quel sort pour le PSG et Lyon en 8e de finale de Ligue des champions ?

Les Parisiens peuvent souffler un grand coup. Après avoir longtemps été scotché à la 3e place du groupe C et ainsi entrevu une embarrassante élimination dès la phase de groupes de la Ligue des champions, le PSG a fini par gagner deux fois dans le sprint final et prendre la tête, devant Liverpool et Naples, de la "poule de la mort", la plus difficile de toutes. Explorons le champ des possibles pour les deux formations françaises.