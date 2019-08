Ligue Europa : du costaud pour Rennes, tirage plus favorable pour Saint-Etienne

Rennes a hérité ce vendredi d'un groupe plutôt relevé en Ligue Europa avec les Italiens de la Lazio Rome, les Ecossais du Celtic Glasgow et les Roumains de Cluj. Pour Saint-Etienne, le tirage au sort s'est avéré plus favorable avec les Allemands de Wolfsburg, les Belges de la Gantoise et le modeste club ukrainien d'Olexandriya.





"On est plutôt satisfaits, on va pouvoir permettre à nos supporters d'avoir des belles affiches avec la Lazio et Celtic et ce club de Cluj qui a un parcours intéressant et beaucoup de qualités", a réagi le directeur général du Stade Rennais, Olivier Létang, interrogé sur RMC sport depuis Monaco, où avait lieu le tirage au sort, au lendemain de celui de la Ligue des champions.