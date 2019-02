"Ton âme dans mon âme brillera pour toujours" : le vibrant hommage de la soeur d'Emiliano Sala

Dans le monde du football, la Ligue de football professionnel a d'ores et déjà annoncé une minute d'applaudissements sur tous les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end, en hommage au footballeur passé par les Girondins de Bordeaux. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, a également eu une pensée pour le natif de Cululú : "Emiliano était un joueur exemplaire, une figure de notre championnat de Ligue 1. Il était apprécié de tous, sur le terrain et en dehors. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches."