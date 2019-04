Tottenham-Manchester City : Aymeric Laporte, le paradoxe mancunien

Après une intégration progressive la saison dernière, avec neuf matchs de Premier League et trois de Ligue des champions, le Français est devenu un rouage essentiel du bloc défensif de Pep Guardiola, étant le deuxième joueur le plus utilisé de son effectif (3542 minutes jouées), derrière le portier brésilien Ederson (4170 minutes jouées). Au côté de John Stones ou Nicolas Otamendi, l’ancien de l’Athletic Bilbao forme une charnière impériale, avec seulement 20 buts encaissés en Premier League (1ère défense du Royaume).





Décisif dans la surface de réparation mancunienne, le natif d'Agen l’est aussi dans l’autre zone de vérité, ayant inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives toutes compétitions confondues. Preuve de son importance dans le jeu, en février dernier, le stoppeur était, selon Opta, le joueur ayant touché le plus de ballons en Europe (2489), devant les deux joueurs de Chelsea Jorginho (2480) et César Azpilicueta (2405). Des performances qui permettent aux Skyblues d’être toujours en course pour un quadruplé historique Premier League-Coupe d’Angleterre-Ligue des champions-League Cup, ayant d’ores et déjà remporté cette dernière face à Chelsea le 24 février dernier (0-0 ; 4-3 t.a.b.).