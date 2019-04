Ligue des champions : les Spurs vont-ils préserver leur avance ? Suivez avec nous le 1/4 de finale retour entre Tottenham et Manchester City

Pour venir à bout des coéquipiers de Lucas Moura, Pep Guardiola pourra compter sur un groupe quasiment au complet, déplorant seulement l'absence du portier chilien Claudio Bravo. Benjamin Mendy et Fernandinho devraient quant à eux pouvoir tenir leurs rangs. Au contraire, Pochettino devra composer avec de nombreux absents, et non des moindres, pour préserver son avance. Ainsi, le technicien argentin devra faire sans son capitaine et buteur Harry Kane, Eric Dier et Harry Winks.