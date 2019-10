Toujours sans club, Hatem Ben Arfa dispute un match contre le PSG... au tribunal

FOOTBALL - Aucun challenge "proposé" à Hatem Ben Arfa ne l'a "excité" depuis son départ de Rennes cet été. Mais le joueur, demeurant au chômage en ce début de saison, n’est pas inactif pour autant : il affronte actuellement son club précédent, le PSG, devant les prud’hommes.

Mercredi, à l’ouverture du procès qui l’oppose, devant les prud’hommes, au PSG, son ancien club, à qui il réclame près de 8 millions d’euros de dommages et intérêts pour sa mise à l’écart d’avril 2017 à juin 2018, qu’il juge "extra-sportive", Hatem a refait du Ben Arfa, déclarant que "c’est une affaire de principe, pas d’argent", puis faisant pouffer de rire la salle d’audience bondée en répondant maladroitement au président du conseil qui lui a alors dit de demander à son avocat de baisser ses prétentions : "C’est bien, on est là aussi pour blaguer", selon des propos rapportés par L’Équipe.

Au départ de toute cette affaire, déjà, une initiative très "ben arfesque". Début 2017, le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, émir du Qatar et propriétaire du PSG, assiste, chose rare, à une séance d’entraînement depuis le bord du terrain, en compagnie du président du club, Nasser Al-Khelaïfi. L’attaquant, agacé de ne plus jouer et surtout de ne jamais arriver à joindre son président, aborde l’émir au sortir de la séance : "Je suis ravi de pouvoir vous parler, c’est plus facile qu’avec Nasser." Lequel Nasser Al-Khelaïfi, vexé, aurait alors acté la mise à l’écart des mois à venir.