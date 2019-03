"Adrien est otage du PSG" : Véronique Rabiot règle ses comptes avec la direction du club parisien

Outre la sortie en boîte de nuit, ces derniers reprochent à Rabiot, qui n’a plus porté le maillot du PSG depuis le 5 décembre dernier et un match nul face à Strasbourg (1-1), son absence au stage de Doha en janvier, ainsi que le "like" d’une vidéo de Patrice Evra, hostile au PSG, le soir de l’élimination par Manchester United. "(Adrien) vit très mal tout ce qui se passe, souligne Véronique Rabiot. (…) Là, il ne se passe plus rien pour Adrien. Adrien ne va pas se mettre à la poterie en attendant que ça se passe. Il faut bien qu'il s'occupe, qu'il vive ! On lui reproche de sortir (en boîte) alors qu'on ne veut plus le faire jouer. C'est contradictoire. Ce n'est pas possible de l'enfermer. (…) Je suis révoltée !"