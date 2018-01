Les folles histoires des dernières heures du mercato

L’anecdote date de fin août 2010, mais Hatem Ben Arfa vient de revenir dessus dans le nouveau numéro de So Foot : "J’étais dans le bureau de Jean-Claude Dassier, le président de Marseille à l’époque. Cela ne se passait pas très bien avec Didier Deschamps. Tout était arrangé pour que je m’en aille, j’avais tout réglé avec Newcastle, mais la semaine d’après, un transfert au même poste que moi se concrétise et on me dit que je ne pars plus. Alors j’ai tout cassé dans le bureau." Une scène que Jean-Claude Dassier a ainsi détaillée dans France Football : "Hatem est arrivé, on n’a même pas eu le temps de parler qu’il a posé son bras sur mon bureau et a viré tout ce qu’il y avait dessus : les journaux, les stylos, les crayons. Puis il a fait demi-tour et il est parti." Il a signé à Newcastle dans la foulée.