Trophées UNFP : meilleur espoir et joueur de la saison, Mbappé rafle tout, Galtier sacré meilleur entraîneur

Ce dimanche soir se tenait la cérémonie des Trophées UNFP, récompensant les meilleurs acteurs du football français, aussi bien en Ligue 1, en Ligue 2, qu'à l'étranger. Ainsi, sans grande surprise, le phénomène du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, auteur de 32 buts en Ligue 1 cette saison, a tout raflé, étant sacré meilleur espoir de la saison pour la troisième fois consécutive, mais également meilleur joueur de la saison dans l'élite, devant ses coéquipiers Neymar Jr, Angel di Maria, et les Lillois et Rennais Nicolas Pépé et Hatem Ben Arfa.