France-Turquie : le salut militaire est-il un soutien à l'offensive contre les Kurdes en Syrie ?

INTERROGATIONS - Après l'Albanie vendredi (1-0), la Turquie a de nouveau effectué un salut militaire lundi soir face à la France au Stade de France, lors des éliminatoires de l'Euro 2020 (1-1). Si du côté turc, joueurs et fédération se défendent d'un éventuel soutien politique à l'offensive contre les Kurdes en Syrie, le geste a suscité une vague d'indignations. Et l'ouverture d'une enquête par l'UEFA.

Un geste qui fait écho à l’offensive terrestre turque contre les Kurdes en Syrie et qui a suscité une vive émotion sur la scène internationale. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a notamment réclamé une "sanction exemplaire", décrivant ce salut comme "contraire à l'esprit sportif".

Trois jours après avoir effectué un salut militaire contre l’Albanie pour fêter le but de Cenk Tosun (1-0), les joueurs de la sélection turque ont récidivé lundi soir au Stade de France, lors du match nul face à la France (1-1) lors des éliminatoires pour l’Euro 2020. Après le but égalisateur de Kaan Ayhan, à la 81e minute de jeu, près de sept joueurs turcs se sont regroupés près du poteau de corner pour poser, la main droite tendue posée sur le front.

Mais que signifie réellement ce salut ? A-t-il une réelle portée politique et fait clairement référence au conflit turco-kurde ? Pourquoi pose-t-il problème ? Interrogé par LCI, Antoine Michon, assistant chercheur à l'Ifri, livre son analyse sur ce geste.

Selon lui, ce salut militaire est sans conteste un signe de soutien au régime d’Erdogan et à l’offensive terrestre contre les Kurdes. "Cela me paraît clair, à la vue de l’engagement en Syrie des Turcs, et de l’union nationale qui en découle, il s’agit d’un geste de soutien envers le régime, un geste de soutien spontané."

"Les Turcs, notamment en raison des attentats perpétrés ces dernières années par le PKK, qui ont fait de nombreux morts, sont majoritairement en faveur de l’offensive", ajoute-t-il. A sa connaissance, ce salut militaire n'est pas régulièrement utilisé en Turquie, encore moins dans les tribunes et sur les pelouses de football.