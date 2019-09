Un amical Algérie-France bientôt organisé ? L'envie est partagée mais ce n'est pas (encore) fait

Le 6 octobre 2001, la France et l'Algérie s'affrontent au Stade de France. Alors que les Bleus de Zidane mènent 4-1 face à des Fennecs qu'ils rencontrent pour la première fois de leur histoire, le match "amical" tourne à la Bérézina. À l'entame du dernier quart d'heure, la pelouse de l'enceinte dyonisienne est envahie pacifiquement par des vagues successives de supporters algériens. Dans un tel contexte, l'arbitre décide que la rencontre ne reprendra pas. De ce match voulu et pensé pour contribuer au rapprochement de deux peuples, à l'histoire marquée au fer rouge par la colonisation et la guerre d'indépendance, il ne reste aujourd'hui qu'un souvenir amer et les sifflets contre la Marseillaise.