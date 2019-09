Un amical Algérie-France bientôt organisé ? L'envie est partagée mais ce n'est pas (encore) fait

Toutefois, si les conditions venaient à être réunies dans un futur proche, les Bleus seraient plutôt enthousiastes à l'idée de jouer ce match. "On n'en a pas parlé entre nous, les joueurs", a prévenu Raphaël Varane au lendemain de France-Albanie (4-1). "Le président est pour. Pourquoi pas ? Nous on est prêts. On jouera ce genre de matches avec plaisir."





De nouveau interrogé à ce sujet ce mardi 10 septembre, Noël Le Graët a d'ailleurs répété sa volonté : "Depuis que je suis en place, je veux aller en Algérie. C'est le seul pays qu'on ne rencontre pas. Il est temps de faire ce match. Je vais me déplacer le plus rapidement possible pour voir dans quelles conditions on peut l'organiser. Pour les amicaux, on prend les décisions tout seul habituellement. Mais c'est un match tellement important que l'accord politique est nécessaire. En tout cas, le devoir de l'équipe de France est de se déplacer en Algérie." Près de vingt ans après le fiasco de Saint-Denis, ce n'est donc pas l'envie qui manque. Il ne reste qu'à se mettre d'accord une bonne fois pour toutes.