Un an après la relégation en Ligue 2, le FC Metz va retrouver la Ligue 1

Mardi à domicile, le FC Metz avait raté une première occasion de valider sa remontée en Ligue 1, en faisant match nul contre Grenoble (1-1), ce qui lui avait d’ailleurs valu les sifflets de quelques supporters. Mais cette fois, les Lorrains ont atteint leur objectif.





Peu à l'aise en début de match, Metz a ouvert le score sur sa première occasion par Diallo, qui provoque un penalty et le transforme (0-1, 21e), et marque par la même occasion son 23e but de la saison. C’est toutefois seulement à la 90e minute que Nguette délivre les siens en poussant le ballon au fond des filets, sur un corner. Entre-temps, les Franciliens avaient égalisé à la 45e minute, sur un but de Camara. Sur la pelouse du stade Pierre-Brisson de Beauvais, les Audoniens jouaient leur survie en L2 et sont maintenant quasiment relégués en National 1.