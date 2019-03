Un arbitre acheté avant un PSG-OM ? Bernard Tapie dément : "On est chez les fous !"

Bernard Tapie a répondu à ces accusations sur RTL. "On est chez les fous" a déclaré le propriétaire de La Provence. Il affirme également vouloir "demander aux tribunaux de se saisir de ses déclarations pour connaître le nom de cet arbitre" du PSG-OM évoqué par son ancien homme de confiance. Auprès du Parisien, l'ancien député des Bouches-du-Rhône (1989-1996) a regretté voir les journalistes "ouvrir des poubelles d’il y a trente ans pour savoir ce qu’il y a dedans". "Mais je m’en fous. Il y a les cons qui voudront bien croire tout ça parce que ça leur fera plaisir et il y a les gens qui ont un peu de jugeote. Ceux-là se rendront compte que tout ça, c’est du pipeau ! Alors après, si (Fratani) a acheté un arbitre un jour, il faut qu’il donne son nom, dise où, quand et qui lui a donné l’argent…."