Un incendie ravage le centre d'entraînement du club de Flamengo et fait au moins 10 morts

Un terrible drame a frappé ce vendredi matin le club brésilien de Flamengo. Un incendie a ravagé le centre d'entraînement du grand club brésilien basé à Rio de Janeiro, faisant au moins 10 morts, d'après plusieurs médias brésiliens. D'après la chaîne de télévision TV Globo, montrant des images aériennes de l'incendie déjà contrôlé par les pompiers, les installations qui ont pris feu hébergeaient des jeunes joueurs de 14 à 17 ans. Trois adolescents âgés de 14 et 15 ans ont également été blessés, dont l'un grièvement, puis emmenés à l'hôpital municipal Lourenço Jorge, à Barra.





Un porte-parole des pompiers cité par le site G1 a indiqué que l'incendie a débuté vers 5h00 du matin heure locale dans les installations ultra-modernes du Ninho do Urubu, où s'entraîne également l'équipe première de Flamengo, dans le quartier de Vargem Grande, à l'ouest de Rio. Ce quartier a été un des plus touchés par les pluies diluviennes qui sont tombées dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant six morts.