Un joueur péruvien sanctionné d'un carton jaune ... après avoir imité la célébration d'Antoine Griezmann

INSOLITE - Dimanche, lors d'un match de première division péruvienne opposant l'Union Comercio au Deportivo Municipal, le joueur José Manzaneda a été sanctionné pour une raison très curieuse. Après avoir inscrit un penalty, le footballeur de 24 ans a célébré son but à la manière d'Antoine Griezmann avec la danse "Take the L", avant de se voir attribuer un carton jaune de la part de l'arbitre.